Somit gehen die Stauseestädter ungeschlagen und nur mit einem verlorenen Gerät ins Ligenfinale am 10. Mai in Ludwigsburg und haben beste Chancen, ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich zu verteidigen.

In Heilbronn ging es für die Riege der TG-Trainer Karl Schmidberger und Zoltan Szabó gut los: Timm Sauter zeigte am Boden eine tolle Übung, für die er die Tageshöchstnote von 15,60 Punkten erhielt und so seinem Konkurrenten 5 Scorepoints abnahm. Quentin Weber steuerte drei weitere Zähler bei, und so ging dieses Gerät mit 8:6 an die TG. Auch am Pauschenpferd ließen die Schömberger nichts anbrennen. Bence Szabó mit 3 Scorepoints, Weber mit 5 und Sauter mit 4 Zählern sorgten für den 12:5-Erfolg.

An den Ringen kamen die Stauseestädter ebenfalls zu einem 8:4-Erfolg, nach dem Weber seinem Gegner vier, sowie Szabó drei und Julian Flögel einen Scorepoint abgenommen hatten. Damit lag die TG zur Halbzeit des Wettkampfes mit 28:15 schon deutlich in Führung. Und diese baute der Tabellenführer der Oberliga am Sprung weiter aus. Kimi Köhnlein gestaltete sein Duell unentschieden; dafür punkteten Weber fünffach und Sauter vierfach. So hieß es auch hier am Ende 9:3 für Schömberg.

Am Barren ließen die Gäste dann den Jungs aus der Käthchenstadt nicht den Hauch einer Chance: Mit starken Vorstellungen sorgten Szabó (4), Sauter (4), Weber (3) und Köhnlein (3) für einen 14:0-Gerätesieg.

Und auch zum Abschluss am Königsgerät, dem Reck, dominierten die Stauseestädter noch einmal ihre Klasse. Szabó und Weber knöpften ihren Kontrahenten in den Duellen jeweils fünf Scorepoints ab, und auch Sauter holte vier Zähler, so dass auch das sechste Gerät mit 14:4 klar an die Jungs aus dem Oberen Schlichemtal ging.

Und so schlossen die Stauseestädter die Runde mit einer sensationellen Bilanz von sechs Siegen in sechs Wettkämpfen und 70 von 72 möglichen Gerätepunkten ab.