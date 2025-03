Der SV Dotternhausen hat in der Landesliga Staffel 2 einen wichtigen Auswärtssieg bei der Spvgg Mössingen gefeiert. Trotz zahlreicher Fehler und Unsauberkeiten in den Übungen setzte sich die Mannschaft von Trainer Manuel Thomas deutlich mit 276,30:257,85 Punkten durch und gewann den Wettkampf mit 10:2 Gerätepunkten.

Schon am Boden zeigte sich, dass die Turner aus Dotternhausen noch nicht ihre Bestform erreicht haben. Zwar wurde das Gerät mit 48,90:48,60 knapp gewonnen, doch kleinere Unsicherheiten führten zu unnötigen Abzügen.

Am Pauschenpferd unterliefen Dotternhausen jedoch zu viele Fehler, so dass dieses Gerät mit 41,80:43,25 an Mössingen ging.

Der SVD bewies jedoch Kampfgeist und steigerte sich an den Ringen wieder. Hier gewannen die Gäste mit 48,05:44,25 und setzten ein erstes Ausrufezeichen. Josua Netzer (12,60 Punkte) lieferte hier die beste Wertung für sein Team ab.

Am Sprung blieb Dotternhausen ebenfalls siegreich (45,80:41,50), wobei wiederum Netzer mit 12,20 und Sebastian Seifriz mit 11,85 Punkten für ihren Tsukahara gestreckt die besten Ergebnisse erzielten.

Auch an den letzten beiden Geräten, dem Barren und dem Reck, ließ Dotternhausen die Gastgeber hinter sich. Am Barren gewann das Team mit 47,75:44,20, wobei Chris Schatz mit 12,35 Punkten eine herausragende Übung zeigte. Am Reck folgte ein deutlicher Gerätesieg mit 44,00:36,05. Auch hier war es Josua Netzer, der mit 11,85 Punkten die höchste Punktzahl erreichte.

Trotz des verdienten 10:2-Erfolgs wurde deutlich, dass der SV Dotternhausen noch nicht an seinem Leistungslimit ist: „Einige unnötige Fehler haben zu Abzügen geführt, die in einem knapperen Wettkampf entscheidend sein könnten. Bis zum nächsten Wettkampf am 22. März in Dotternhausen gegen den TSV Urach muss daher an den Übungen weiter gefeilt werden“, so Trainer Thomas. Das Team habe das Potenzial, in der Landesliga Staffel 2 vorne mit zu turnen – nun gelte es, die verbleibenden Trainingseinheiten zu nutzen, um eine stabilere und sauberere Leistung abzurufen.