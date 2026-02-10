Turnen: Gelungene Premiere für Dotternhausen in der Verbandsliga

Eine starke Leistung zeigte der SV Dotternhausen zum Saisonauftakt beim 43:27 gegen das TurnTeam Staufen.
Der Wettkampf begann am Boden, wo die Gäste zunächst vorlegten. Cornelius Hesse präsentierte für Staufen eine anspruchsvolle und sauber ausgeführte Übung. SVD-Trainer Manuel Thomas schickte Tobias Seifriz ins erste Duell, der mit einer technisch sauberen Übung 12,40 Punkte erzielte, sich jedoch aufgrund der geringeren Schwierigkeit geschlagen geben musste. Josua Netzer konnte anschließend mit einer anspruchsvollen Übung, in der er erstmals einen Doppelsalto rückwärts zeigte, drei Score-Punkte für Dotternhausen holen. Florian Goiser überzeugte mit einer fehlerfreien Darbietung und gewann vier Punkte. Im abschließenden Duell musste sich Chris Schatz dem stärksten Bodenturner der Gäste beugen, sodass der Gerätesieg mit 8:7 Score-Punkten knapp an Staufen ging.