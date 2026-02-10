Turnen: Gelungene Premiere für Dotternhausen in der Verbandsliga

Der Wettkampf begann am Boden, wo die Gäste zunächst vorlegten. Cornelius Hesse präsentierte für Staufen eine anspruchsvolle und sauber ausgeführte Übung. SVD-Trainer Manuel Thomas schickte Tobias Seifriz ins erste Duell, der mit einer technisch sauberen Übung 12,40 Punkte erzielte, sich jedoch aufgrund der geringeren Schwierigkeit geschlagen geben musste. Josua Netzer konnte anschließend mit einer anspruchsvollen Übung, in der er erstmals einen Doppelsalto rückwärts zeigte, drei Score-Punkte für Dotternhausen holen. Florian Goiser überzeugte mit einer fehlerfreien Darbietung und gewann vier Punkte. Im abschließenden Duell musste sich Chris Schatz dem stärksten Bodenturner der Gäste beugen, sodass der Gerätesieg mit 8:7 Score-Punkten knapp an Staufen ging.

Nervenstark am Pauschenpferd Am Pauschenpferd, dem als besonders sturzanfällig geltenden Gerät, präsentierte sich Dotternhausen nervenstark. Während Leandro Eckstein Punkte abgeben musste, konnte Netzer sein Duell für sich entscheiden. Florian Goiser, der seine Übung in dieser Saison nochmals in der Schwierigkeit gesteigert hat, erkämpfte überragende fünf Score-Punkte. Trotz einer Niederlage von Chris Schatz reichte es für den SVD zu einem knappen 8:7-Gerätesieg.

An den Ringen musste man den Gästen den Vortritt lassen. Leandro Eckstein holte vier Punkte, während Staufen mit einem starken Auftritt den Gerätesieg mit 6:4 für sich entschied.

SVD dominiert am Barren

Nach der Pause verlief der Sprung ausgeglichen. Beide Riegen konnten jeweils zwei Duelle gewinnen, mit einem leichten Vorteil für die Gäste, die das Gerät mit 6:4 Score-Punkten für sich entschieden. Ab diesem Zeitpunkt übernahm Dotternhausen jedoch klar das Kommando. Am Barren dominierten die Grün-Weißen und gaben keinen Punkt ab. Goiser und Eckstein sicherten jeweils drei Punkte, Netzer überzeugte erneut mit einem neuen Doppelsalto-Abgang und holte vier Score-Punkte. Maximilian Beck komplettierte das Gerät mit einem Duell auf Augenhöhe.

Trainer Thomas ist hochzufrieden

Auch am Reck zeigte der SVD seine Stärke und gewann das Gerät deutlich, trotz des einzigen Sturzes eines Dotternhausener Turners an diesem Tag. Trainer Manuel Thomas zeigte sich nach dem Wettkampf hochzufrieden. Besonders Joshua Netzer ragte heraus: Als einziger Sechskämpfer des SVD erzielte er mit 76,60 Punkten eine persönliche Bestleistung und wurde mit 15 Punkten Topscorer.

Auch Bezirksliga-Aufsteiger SV Dotterhausen II startete mit einem Heimwettkampf gegen den TV Beffendorf in die Saison. Der SVD II musste sich knapp mit 240,95:241,10 Punkten geschlagen geben.