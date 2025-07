Das Kinderturnfest des Markgräfler Hochrhein-Turngaus hält das Markgräflerland am Sonntag, 6. Juli, in Atem. Das sportliche Großereignis geht in Efringen-Kirchen und Istein über die Bühne.

So steht die Region ganz im Zeichen des Turnsports: Das diesjährige Gau-Kinderturnfest der Markgräfler-Hochrhein Turnerjugend (MHTJ) wird gemeinsam vom TuS Efringen-Kirchen und dem SV Istein ausgerichtet. Erwartet werden rund 600 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren aus den Turnvereinen der Landkreise Lörrach und Waldshut, mitgetragen von etwa 100 Kampfrichterinnen, Kampfrichtern sowie Helferinnen und Helfern.

Lesen Sie auch

Die Wettkämpfe finden an mehreren Orten statt: Das Gerätturnen der Mädchen – mit dem größten Teilnehmerfeld – wird in der Festhalle und Allianzhalle in Istein ausgetragen. Die Jungen messen sich im Gerätturnen in der Mehrzweckhalle in Efringen-Kirchen. Die Leichtathletik-Wettbewerbe sowie die Einsteigerwettkämpfe wie der Sieben-Kampf und der Mixed-Wettkampf finden im Stadion, auf dem Kunstrasenplatz und in der Halle in Efringen-Kirchen statt.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird ein kostenloser Bus-Shuttle eingerichtet, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Betreuende und Zuschauer zwischen den Wettkampfstätten in Istein und Efringen-Kirchen pendeln lässt.

Während die Siegerehrungen erst am Nachmittag stattfinden, bietet das Organisationsteam ein attraktives Rahmenprogramm: Auf dem Kunstrasenplatz lädt eine Spielstraße mit Geschicklichkeits- und Fitnessspielen zum Mitmachen ein. Eine Hüpfburg sorgt für Spaß und Bewegung.

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Beim TuS-Sportheim erwartet die Besucherinnen und Besucher ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken. Das Gau-Kinderturnfest 2025 verspricht einen erlebnisreichen Tag voller Sport, Spiel und Gemeinschaft – ein Höhepunkt im Kalender der Turnjugend.