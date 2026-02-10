Turnen: Ein Krimi wartet zum Saisonauftakt

Mit einem denkbar knappen Vorsprung von nur 0,1 Punkten entschied die junge Mannschaft der WKG Villingendorf-Rottweil II den ersten Kreisligawettkampf der Saison bei WTG Heckengäu IV mit 219,70:219,60 für sich. Beide Teams traten mit jungen Riegen an, sodass sich von Beginn an ein Wettkampf auf Augenhöhe entwickelte. Die WKG-Reserve entschied die ersten vier Geräte allesamt für sich und ging mit einem Vorsprung von rund neun Punkten an das als „Zittergerät“ bekannte Seitpferd.

Am Seitpferd schmilzt der komfortable Vorsprung Dort war jedoch absehbar, dass die WKG gegen die starken Nachwuchsturner aus Heckengäu Punkte einbüßen würde. Der Vorsprung schmolz auf lnur 2,5 Punkte zusammen, und alles deutete auf ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen hin. Nach guten Übungen auf beiden Seiten war es schließlich Niki Vaju, der mit einer starken Darbietung den knappen Sieg für die WKG sicherte.

Trainer Rottler freut sich für sein junges Team

Entsprechend groß war die Freude bei der jungen Turnriege. Trainer Tim Rottler zeigte sich hochzufrieden: „Ich freue mich riesig für die Jungs. Sie haben heute tolle Übungen gezeigt und ihre Nervosität im ersten Wettkampf der Saison überwunden.“

Beste Turner der WKG waren Gabriel Storz mit 65,10 Punkten sowie Pablo Vargas Graf mit 54,85 Punkten. Bereits am Samstag, 21. Februar, steht für die Turner der WKG Villingendorf-Rottweil der nächste Wettkampftag an. Im Rahmen eines Doppel-Heimwettkampfs trifft die WKG II um 13 Uhr auf den TV Fridingen, bevor um 16 Uhr in der Landesliga die WKG I gegen den TSV Wernau antritt.