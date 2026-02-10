Turnen: Ein Krimi wartet zum Saisonauftakt

Der WKG Villingendorf-Rottweil II ist mit dem hauchdünnen Sieg ein guter Start geglückt.
Mit einem denkbar knappen Vorsprung von nur 0,1 Punkten entschied die junge Mannschaft der WKG Villingendorf-Rottweil II den ersten Kreisligawettkampf der Saison bei WTG Heckengäu IV mit 219,70:219,60 für sich. Beide Teams traten mit jungen Riegen an, sodass sich von Beginn an ein Wettkampf auf Augenhöhe entwickelte. Die WKG-Reserve entschied die ersten vier Geräte allesamt für sich und ging mit einem Vorsprung von rund neun Punkten an das als „Zittergerät“ bekannte Seitpferd.