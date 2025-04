Geschafft! Mit einem 272,85:257,50-Erfolg gegen die WKG KTV Oberschwaben haben die Turner es SV Dotternhausen in der Landesliga Staffel II ihr Meisterstück gemacht und blieben auch im letzten Wettkampf ungeschlagen.

Sieg am Boden – Punkteteilung am Pauschenpferd

Schon am Boden begann es gut für die Gastgeber, die das Gerät mit 50,45:47,30 für sich entschieden. Vor allem Josua Netzer beeindruckte die Kampfrichter mit seiner Übung, für die er mit 13,60 Punkten belohnt wurde. Am Pauschenpferd teilten die beiden Mannschaften mit 42,10:42,10 die Gerätepunkte. Die beste Wertung bei den Gastgebern erhielt Leandro Eckstein mit 11,05 Punkten.

Lesen Sie auch

Klare Gerätesiege an den Ringen und am Sprung

An den Ringen verbuchte der SVD mit 45,70:43,55 einen klaren Gerätesieg und baute so seine Führung aus. Wiederum war es Netzer, der mit 12,60 die höchste Wertung erhielt. Maximilian Beck (11,60) stand ihm aber in nichts nach.

Auch am Sprung ließen die Gastgeber nichts anbrennen und holten sich mit 43,75:41,45 den Sieg. Hier überzeugten Sebastian Seifriz, der für seinen gestreckten Tsukahara 11,65 Punkte erhielt, und auch Chris Schatz mit 11,00 Zählern.

Der Barren geht an die Gäste

Am Barren musste sich Dotternhausen mit 47,10:47,95 knapp geschlagen geben, obwohl Florian Goiser (12,60) und Leandro Eckstein (12,10) gute Wertung erhielten. Bei den Gästen glänzte aber Ivan Sommer mit der Tageshöchstwertung von 13,75.

Gastgeber trumpfen am Königsgerät auf

Doch am Reck liefen die Dotternhausener zu großer Form auf und gaben den Gegnern aus Oberschwaben deutlich mit 43,75:35,15 das Nachsehen. Hier überzeugten neben Leandro Eckstein (11,50) auch Chris Schatz (11,20) und Josua Netzer (11,15).

Damit stand der sechste Sieg im sechsten Wettkampf für den SV Dotternhausen und damit die Meisterschaft fest.

Blick richtet sich auf den Aufstiegswettkampf

„Die Freude über diesen Erfolg ist natürlich groß“, so Trainer Manuel Thomas. „Aber unser Blick ist bereits nach vorne gerichtet. In drei Wochen wartet mit dem Aufstiegswettkampf eine ganz andere Herausforderung.“Bis dahin gilt es, die Übungen weiter zu stabilisieren und an der Feinabstimmung zu arbeiten. Denn eines ist klar: Für einen erfolgreichen Aufstieg in die Verbandsliga muss in Ludwigsburg alles zusammenpassen.

KREISLIGA SV Dotternhausen II – WKG TG Wangen-Eisenharz III 247,95:265,55. Ihre erste Niederlage musste Dotternhausens zweite Mannschaft im Topduell gegen den Tabellenführer aus dem Allgäu einstecken. Schon am Boden übernahmen die Gäste mit 50,95:47,45 die Führung und bauten diese am Pauschenpferd (43,30:39,90), den Ringen (44,60:42,95), dem Sprung (42,25:41,55) und dem Barren (46,15:43,05) weiter aus. Auch am abschließenden Reck ließ Wangen-Eisenharz mit 38,30:33,05 nichts anbrennen und feierte so am Ende einen souveränen Sieg. Dotternhausen II bleibt aber trotz der Niederlage auf dem zweiten Tabellenplatz.