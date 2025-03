Mit einer überzeugenden Mannschaftsleistung hat der SV Dotternhausen seinen Heimwettkampf in der Landesliga gegen den TSV Urach deutlich mit 276,20:244,95 für sich entschieden. Die Gastgeber bleiben damit weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Gleich zum Auftakt am Boden setzte Chris Schatz ein erstes Ausrufezeichen. Mit einer technisch sauberen Übung und der Tageshöchstwertung von 12,05 Punkten führte er sein Team zum 46,15:44,30-Gerätesieg. Auch am Pauschenpferd überzeugten die Gastgeber. Florian Goiser präsentierte eine fehlerfreie Übung, für die er mit 11,55 Punkten belohnt wurde. Mit 42,55:39,95 ging auch dieses Gerät an den SVD.

An den Ringen zeigte Leandro Eckstein eine hochwertige und anspruchsvolle Übung. Mit starken 12,60 Punkten war er damit klar bester Turner an diesem Gerät. Die Mannschaft setzte sich auch hier mit 47,15:41,05 durch und baute den Vorsprung zur Pause auf 135,85:125,30 aus.

Dotternhausen dominiert auch nach der Pause

Danach dominierten die Dotternhausener auch den Sprung. Tobias Seifriz erzielte mit einem gehockten Tsukahara 10,70 Punkte, sein Bruder Sebastian legte mit einem sauber geturnten gestreckten Tsukahara starke 12,10 Zähler nach. Mit 44,55:40,15 holte sich das Team auch das vierte Gerät. Am Barren glänzte Maximilian Beck mit einer starken Übung, die ihm 11,65 Punkte einbrachte. Der SVD gewann deutlich mit 47,90:42,25. Zum Abschluss begeisterte Florian Goiser am Reck mit einem spektakulären Doppelsalto-Abgang. Die Kampfrichter belohnten ihn mit 12,55 Punkten – der höchsten Wertung am Königsgerät. Somit ging dieses mit 47,90:37,25 klar an Dotternhausen.

„Das war die beste Saisonleistung“

Trainer und Mannschaftsführer Manuel Thomas zeigte sich mit der Gesamtleistung sehr zufrieden: „Das war mit Abstand die bislang beste Saisonleistung meines Teams. Wir haben viele Fehler abgestellt und haben von der ersten bis zur letzten Übung sehr konzentriert geturnt. Kompliment an die Mannschaft!“

Der nächste Wettkampf steigt am 5. April

Mit dem klaren Erfolg unterstrich der SV Dotternhausen eindrucksvoll seine Spitzenposition in der Landesliga. Ob die Tabellenführung auch nach dem nächsten Wettkampf noch Bestand hat, zeigt sich am 5. April, wenn es auswärts gegen den Tabellenzweiten WKG Turnteam Ostalb I geht. Dann sollte auch Dotternhausens starker Sechskämpfer Josua Netzer, der verletzungsbedingt pausieren musste, wieder mit dabei sein.