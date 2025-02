1 Auf eine gute Saison hoffen Timm Sauter und seine Teamkollegen von der TG Schömberg. Foto: Schweizer

Es geht wieder los: Mit einem Auswärtswettkampf bei der TG Wangen Eisenharz II starten die Oberliga-Turner der TG Schömberg in die neue Saison. Auch die zweite Mannschaft ist in der Kreisliga im Einsatz.









Rückblende: In der vergangenen Saison sicherten sich die Turner aus der Stauseestadt überraschend die Meisterschaft. So starten sie nun als Titelverteidiger in die neue Wettkampfsaison.