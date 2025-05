Im Ligenfinale in Ludwigsburg haben die Turner aus der Stauseestadt ihren Meistertitel in der Oberliga erfolgreich verteidigt.

„Wir sind stolz, dass es uns gelungen ist, erneut den Titel in der höchsten Liga des Schwäbischen Turnerbundes zu holen“, sagt die Männerturnwartin der TG, Annette Baier-Sauter.

Auch der letzte Wettkampf wird klar gewonnen

Fürwahr, dominierten die Stauseestädter den Wettkampf klar, obwohl sie nur mit vier Turnern antreten konnten, die alle einen Sechskampf bestreiten mussten. Mit 292,95 Punkten hatten sie fast zehn Zähler Vorsprung auf die zweitplatzierte KTV Hohenlohe II (284,70).

Lesen Sie auch

Nach holprigem Start am Boden läuft es am Pauschenpferd

Dabei war es zum Auftakt am Boden nicht ganz so gut gelaufen wie sonst gewohnt. Timm Sauter war mit 13,35 Punkte der beste Schömberger Turner; mit 48,50 Punkten reihten sich die Stauseestädter zunächst auf Rang sechs ein. Dafür lief es aber danach am Pauschenpferd wie am Schnürchen: Mit 50,30 Punkten verzeichneten die Schömberger Turner, die alle fehlerfrei durch ihre Übungen kamen und hochwertige Abgänge zeigten, das mit Abstand beste Ergebnis aller sieben Mannschaften. Auch hier ragte Sauter mit 14,50 Punkten heraus; gefolgt von Bence Szabò (13,80).

Auch am Sprung lief es für die TG mit 47,15 Punkten ordentlich. Hier erhielten Sauter (13,65) und Jonas Raepple (12.95) aus Schömberger Sicht die höchsten Wertungen.

Am Barren eine Klasse für sich

Am Barren zeigten die Jungs aus der Stauseestadt dann wieder ihre ganze Klasse: 53,25 Punkte waren erneut das mit Abstand das beste Ergebnis. Mit Sauter (13,90), Szabò (13,25) und Raepple (13,25) erhielten gleich drei Turner Wertungen über 13 Punkte, Julian Flögel (12,85) blieb nur knapp dahinter. Und so konnten sich die Schömberger am letzten Gerät dem Reck, es sich sogar erlauben, ein paar neue Übungsteile zu turnen. Mit 44,20 Punkten erzielten sie das drittbeste Ergebnis und holten sich souverän den Gesamtsieg. Das ist ein toller Saisonabschluss. Die Jungs haben alle Wettkämpfe gewonnen“, lobt die Männerturnwartin.

Zweite Mannschaft verpasst den Aufstieg

Nicht ganz so gut lief es bei der zweiten Mannschaft im Relegationswettkampf zur Bezirksliga. 220,15 Punkte reichten nur zum vorletzten Platz von zehn Mannschaften. „Die Jungs sind unter ihrem Leistungsniveau geblieben. Sie waren alle nervös und hatten mehrere Absteiger und Stürze“, so Baier-Sauter.