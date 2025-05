Turnen: Der SV Dotternhausen jubelt doppelt

Vereinsgeschichte geschrieben haben die Turner des SV Dotternhausen: Die erste Mannschaft steigt in die Verbandsliga auf; die Zweite in die Bezirksliga.

Mit einer beeindruckenden Bilanz von sechs Siegen aus sechs Wettkämpfen in der Vorrunde und einem souveränen zweiten Platz im Landesliga-Finale hat sich die erste Mannschaft des SV Dotternhausen den Aufstieg in die Verbandsliga erturnt. Die Turner um Trainer Manuel Thomas krönten damit eine makellose Saison – und sorgten gemeinsam mit dem ebenfalls erfolgreichen SV Dotternhausen II für einen historischen Tag des Vereins, was von den vielen mitgereisten Fans lautstark bejubelt wurde.

Die zweite Mannschaft legt vor; die Erste zieht nach

Bereits am Vormittag hatte sich die zweite Mannschaft des SVD mit einer starken Leistung den Aufstieg von der Kreisliga in die Bezirksliga gesichert. Diese Vorlage wollten die Turner des SV Dotternhausen I nicht ungenutzt lassen – und legten im Ligafinale in Ludwigsburg mit vollem Einsatz nach. In einem emotionalen Wettkampf gegen die Ligakonkurrenz aus Wetzgau, Ostalb und Leinfelden-Stetten bewies das Team Nervenstärke, technische Präzision und geschlossenen Teamgeist.

Fehlerfrei am Pauschenpferd

Trotz eines etwas verhaltenen Starts am Boden (46,30 Punkte) steigerte sich die Mannschaft im weiteren Verlauf kontinuierlich. So waren es am Startgerät vor allem Florian Goiser (12,70 Punkte) und Josua Netzer (12,60 Punkte) mit technisch sauberen Übungen, die hier überzeugen konnten. Besonders das sonst als Zittergerät geltende Pauschenpferd gelang mit 41,40 Punkten fehlerfrei. Hier trug Routinier Leandro Eckstein mit starken 10,90 Punkten maßgeblich zum Teamerfolg bei.

Glänzende Vorstellungen an den Ringen und am Sprung

An den Ringen (48,15 Punkte) glänzten Josua Netzer (12,40 Punkte) und erneut Leo Eckstein (12,45 Punkte) mit stabilen und kraftvollen Übungen. Die Mannschaft schöpfte Zuversicht für den zweiten Teil des Wettkampfes. Am Sprung präsentierten Sebastian Seifriz (12,05 Punkte) und Josua Netzer (12,60 Punkte) jeweils einen gestreckten Tsukahara und leisteten einen großen Beitrag zu den verdienten 46,75 Punkten.

Die SVD-Turner behalten bis zum Schluss die Nerven

Am Barren zeigten die vier eingesetzten Turner sehr saubere Übungen und erturnten gemeinsam 46,05 Punkte. Hier waren es Florian Goiser (12,10 Punkte) und Chris Schatz (12,00 Punkte), die mit ihren sauber geturnten Übungen überzeugten. Am abschließenden Gerät, dem Reck, behielten das Team vom SVD weiterhin die Nerven und turnten ihre Übungen mit Flugelementen über die Stange sowie Doppelsalti sicher in den Stand (42,05 Punkte).

Rang zwei reicht zum Aufstieg in die Verbandsliga

Mit einem Gesamtergebnis von 270,70 Punkten erkämpfte sich der SV Dotternhausen I den zweiten Platz hinter der WKG Turnteam Ostalb I – und somit den wohlverdienten Aufstieg in die Verbandsliga. Für Maximilian Beck, Leandro Eckstein, Florian Goiser, Fabio Merz, Josua Netzer, Chris Schatz sowie Sebastian und Tobias Seifriz war es der emotionale Abschluss einer perfekten Ligarunde.

Der Trainer ist stolz auf seine Mannschaft

„Diese Saison war geprägt von Zusammenhalt, Disziplin und Herzblut. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Diesen Erfolg haben sich die Männer hart erarbeitet und damit mehr als verdient“, so Coach Manuel Thomas nach dem Wettkampf.

Die zweite Mannschaft feiert ebenfalls den Aufstieg in die Bezirksliga

Es war noch dunkel, als der SV Dotternhausen II am frühen Sonntagmorgen um 5:45 Uhr zur Relegation nach Ludwigsburg aufbrach. Was dann beim Ligafinale folgte, war ein sportlicher Glanzauftritt: Mit einem nahezu fehlerfreien Wettkampf erkämpfte sich das Team einen starken 6. Platz von insgesamt elf Mannschaften – und machte damit den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt.

Starker Start am Pauschenpferd

Bereits das erste Gerät, das Pauschenpferd, zeigte: Dieses Team war bereit. Erik Pfaff eröffnete souverän mit 6,10 Punkten und brachte Stabilität ins Team. Florian Pöltl (8,65 Punkte) und Marius Hummel (8,60 Punkte) zeigten sich in Topform – 29,00 Punkte bedeuteten ein erstes Ausrufezeichen und einen optimalen Start in den Wettkampf.

Kraftvoll an den Ringen

An den Ringen ging es kraftvoll weiter: Cedric Hoch überzeugte mit 10,55 Punkten, Marius Hummel setzte mit 11,10 Punkten erneut ein Highlight. Die Gesamtwertung von 42,05 Punkten ließ den SV Dotternhausen II weiter im vorderen Feld mitmischen.

Spektakulär am Sprung

Besonders spektakulär wurde es am Sprung: Lars Schatz (10,70 Punkte) und Noah Bodmer (10,90 Punkte) sorgten mit präzisen Überschlägen für Begeisterung, ehe Michael Eckstein mit einem perfekt gestandenen Tsukahara gehockt (10,60 Punkte) das Publikum in Staunen versetzte. Insgesamt erzielte das Team 42,80 Punkte.

Brillianz am Paradegerät

Am Paradegerät Barren brillierten erneut Hoch und Hummel, beide mit starken 11,00 Punkten. Lars Schatz ergänzte mit soliden 10,40 Punkten – das ergab 42,55 Punkte und bestätigte die Klasse des SVD II an diesem Gerät.

Volle Konzentration am Reck

Mit höchster Konzentration ging es ans Reck. Florian Pöltl zeigte eine sichere Übung (7,80 Punkte), bevor Michael Eckstein mit Riesenfelgen und einem gestreckten Rückwärtssalto 9,10 Punkte einfuhr. Das bedeutete 31,95 Punkte – der Aufstieg war in greifbarer Nähe.

Am Boden fällt die Entscheidung

Zum großen Finale wartete der Boden – und die Entscheidung. Erik Pfaff (11,10 Punkte), Noah Bodmer (12,05 Punkte) und Michael Eckstein (12,10 Punkte) lieferten spektakuläre, saubere Übungen. Die 46,10 Punkte waren der krönende Abschluss eines grandiosen Wettkampfs.

Am Ende stand fest: Mit Platz 6 und einer hervorragenden Leistung des gesamten Teams zieht der SV Dotternhausen II verdient in die Bezirksliga ein. Das ist ein weiterer großer Erfolg für die Turnabteilung des Vereins.