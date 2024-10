Turnen Bundesliga: Vorzeitiger Ligaverbleib ist das Balinger Ziel

1 Lilly Wolf gibt am Samstag ihr Bundesliga-Debüt für die TSG Balingen. Foto: Hrivatakis

Im Heimwettkampf am Samstag in der Sparkassen-Arena wollen die Turnerinnen der TSG Balingen in der 3. Bundesliga den Heimvorteil nutzen, um mit einer guten Platzierung den Klassenerhalt zu schaffen.









Link kopiert



An den ersten beiden Wettkampftagen im April in Buttwiesen und im Juli in Waging belegten die Frauen aus der Eyachstadt jeweils den sechsten Rang. In der Tabelle belegt die TSG-Riege mit acht Punkten den sechsten Rang. Damit ist sie gleichauf mit dem TurnTeam Schwaben auf Platz fünf, aber eben auch dem Tabellensiebten aus Kempten.