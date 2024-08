Nächste Olympia-Enttäuschung: Turn-Weltmeister Dauser ohne Medaille in Paris

Turn-Weltmeister Dauser ohne Medaille in Paris

2 Turner Lukas Dauer belegte im Barren-Finale der Olympischen Spiele in Paris Rang sieben. Foto: Marcus Brandt/dpa

Lukas Dauser schlägt bei seiner Übung am Barren mit dem Bein auf den Holm. Damit ist die ersehnte Olympia-Medaille in Paris futsch. Der 31-Jährige ist sichtlich enttäuscht.









Paris - Turn-Weltmeister Lukas Dauser hat bei den Olympischen Spielen in Paris an seinem Spezialgerät Barren keine Medaille gewonnen. 44 Tage nach seinem Muskelbündelriss im rechten Bizeps turnte der 31-jährige Unterhachinger in einem hochklassigen Finale nicht fehlerfrei zu 13,700 Punkten und belegte damit Rang sieben. Bei einer Drehung schlug Deutschlands Sportler des Jahres mit einem Bein auf den Holm.