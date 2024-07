Turnen bei Olympia 2024: Helen Kevric erreicht zwei Finals – vor den Augen von Tom Cruise und Lady Gaga

1 Helen Kevric feierte in Paris ihr Olympia-Debüt. Foto: imago/ /Steffie Wunderl

Vor großer Kulisse und vielen Prominenten turnt Helen Kevric erstmals bei den Olympischen Spielen. Die 16-Jährige ist nach der Qualifikation nicht ganz zufrieden, darf sich dann aber doch über zwei Finalteilnahmen freuen.









Link kopiert



Was war das für ein Spektakel! Was für eine Atmosphäre! Was für ein Auflauf! Als am späten Sonntagvormittag der Superstar des Turnens seinen ersten großen Auftritt hatte, war die Arena Bercy im Osten von Paris nicht nur pickepackevoll. Die Zuschauer ließen die Halle gefühlt auch immer dann abheben, wenn Simone Biles ans Gerät schritt. Auf der Tribüne jubelten unter anderen der Rapper Snoop Dogg, die Sängerin Lady Gaga und der Schauspieler Tom Cruise der US-Turnerin zu. Und mittendrin: eine gerade einmal 16-jährige Olympiadebütantin aus Ostfildern nahe Stuttgart.