5 In Testkabinen werden die Abstriche mit einem Stäbchen im Nasenraum genommen. Foto: Müller

Einen spontanen Coronaschnelltest, der dem Bürger seit Montag einmal wöchentlich kostenlos zusteht, können die Meßstetter nun in der Turn- und Festhalle machen. Das Schnelltestzentrum wurde am Mittwoch in Betrieb genommen.

Meßstetten - Auf dem Weg raus aus dem Lockdown ermöglicht das Land Baden-Württemberg seit Montag jedem Bürger, der keine Covid-19-Symptome aufweist, einen kostenlosen Schnelltest pro Woche. Wie das dann vor Ort umgesetzt wird, liegt am Ende in den Händen der Städte und Gemeinden. "Bedenkenträgerei und Bürokratie ist hier fehl am Platz", gab Bürgermeister Frank Schroft zu bedenken. Und so wurde in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz, Ortsverein Meßstetten, des innerhalb weniger Tage eine Teststruktur hochgezogen.

Am Mittwochabend wurden schließlich die ersten Meßstetter im Kommunalen Testzentrum in der Turn- und Festhalle mittels Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus getestet. Schon vor Öffnung versammelten sich etwa zehn Personen vor der Eingangstür, und auch einige Gemeinderäte erhielten einen Einblick in die neue Einrichtung und nahmen dabei gleich selbst das Testangebot in Anspruch.

Einen Termin braucht es derzeit noch nicht, erklärte DRK-Bereitschaftsleiterin Rebekka Robnig, bei der die Fäden im Kommunalen Testzentrum zusammenlaufen. Falls der Ansturm in den nächsten Tagen unübersichtlich werden sollte, werde eine Terminvergabe online eingerichtet. Doch sie betont auch: "Das Testergebnis ist nur eine Momentaufnahme" – die Abstands- und Hygieneregeln sollten auch bei negativem Ergebnis eingehalten werden.

Einfacher Ablauf

Der Ablauf im Testzentrum ist so simpel wie schnell: Mit der Anmeldung vor Ort unterschreiben die Testwilligen eine Einverständniserklärung und erhalten eine Nummer. Zum Abstrich selbst begibt man sich in eine Kabine aus Trennwänden, wo das geschulte Personal des DRK-Ortsvereins in Schutzausrüstung gehüllt mit einem Stäbchen einen tiefen Nasenabstrich macht. An einem Abend sind zehn Helfer des Meßstetter DRK vor Ort, an den weiteren Terminen unterstützt das DRK Tieringen und des Ortsvereins Obernheim-Oberdigisheim.

Nach dem Abstrich heißt es eigentlich nur noch warten. Die Besucher werden gebeten, sich auf den Schulhof zu begeben, bis das Testergebnis feststeht. Die Helfer träufeln währenddessen eine Lösung mit dem Abstrichmaterial auf die Testkassette. Ein Strich im Testfenster bedeutet, dass die Probe negativ auf das Coronavirus ist, zwei Striche bedeuten ein positives Ergebnis.

Auch wenn der Schnelltest bereits innerhalb einer Minute das Ergebnis erahnen lässt – amtlich ist es erst nach 15 Minuten. Nach Ablauf dieser Zeit wird die Nummer, die bei der Anmeldung verteilt wurde, aufgerufen und der Getestete erfährt, ob er mit dem Coronavirus infiziert ist oder nicht. Ist der Test negativ, wird die Person mit einer Bescheinigung, die das Ergebnis bestätigt, nach Hause geschickt. In bestimmten Situationen wird eine Bescheinigung verlangt, die nicht älter als 48 Stunden ist, beispielsweise bei beruflichen Angelegenheiten oder wie seit einigen Tagen zum Einkaufen in Tübingen. Ein positives Ergebnis wird umgehend dem Gesundheitsamt gemeldet. Die Person wird an die Coronaschwerpunktambulanz nach Balingen verwiesen, wo ein PCR-Test, dessen Aussagekraft genauer sein soll als die der Schnelltests, das Ergebnis des Schnelltests bestätigt oder widerlegt.

15 Euro je Test inklusive Durchführung

Die 3000 Schnelltests, die im Meßstetten zum Einsatz kommen, stammen aus der Notreserve des Landes Baden-Württemberg. Sind diese aufgebraucht, muss die Stadt Meßstetten selbst Testkits beschaffen. Für die reine Durchführung der Schnelltests kann die Stadt Meßstetten neun Euro je Schnelltest mit dem Land Baden-Württemberg abrechnen. Dieses Geld kommt, so Schroft, in voller Höhe den DRK-Ortsvereinen zugute; die Stadt Meßstetten behält von dem Betrag keinen Eigenanteil. Sofern die Stadt über das bestehende Kontingent hinaus Tests selbst beschafft, beträgt der Abrechnungsbetrag 15 Euro je Test inklusive Durchführung.

Schroft betont, dass das Angebot ausschließlich an augenscheinlich gesunde Personen gerichtet ist: deswegen, um mögliche unerkannte Infektionen mit dem Coronavirus aufzudecken, bevor weitere Personen angesteckt werden, bei denen eine Infektion möglicherweise nicht so glimpflich verläuft. Menschen, welche die typischen Symptome einer Covid-19-Infektion wie Husten und Fieber aufweisen oder Kontaktpersonen von Infizierten sind, dürfen im Schnelltestzentrum nicht getestet werden. Sie müssen sich an die Corona-Schwerpunktambulanz in Balingen oder an eine Arztpraxis wenden und sich mittels PCR-Test auf das Coronavirus testen lassen.

Getestet wird vorerst immer mittwochs von 17.30 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr. Je nach Resonanz können die Testzeiten auch ausgeweitet und weitere Kabinen in der Turn- und Festhalle installiert werden. Aktuell ist die Aktion nur für den Monat März geplant, und zwar mit Option auf Verlängerung – je nach Infektionsgeschehen und Gesetzeslage. "Je mehr Menschen sich hier testen lassen, umso schneller bekommen wir die Pandemie in den Griff", ist sich der Bürgermeister sicher.

Zusätzlich soll es – sofern es das Wetter zulässt – ab Samstag, 20. März, immer samstags auf dem Erwin-Gomeringer-Platz während des Wochenmarkts ein Testangebot geben: von 7.20 bis 10 Uhr.