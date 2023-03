1 Florian Sutterer (rechts) reiste mit seinen Freunden Nicolas Isenmann (links) und Alex Braun zum Auswärtsspiel nach Turin. Foto: privat

Das Abenteuer Europa-League-Achtelfinale in Turin begann für den Oberweierer Florian Sutterer und seine Kumpels bereits eineinhalb Tage vor dem Anpfiff. Am Mittwoch um 7 Uhr morgens stiegen die Fans des SC Freiburg in den Zug, um in Richtung Piemont zu fahren. „Schon in der Bahn haben wir die ersten Fans getroffen und sind guter Dinge aufgebrochen“, berichtete Sutterer am Freitag, als er sich gerade auf dem Rückweg befand.

Ungefähr sechs Stunden dauerte die Fahrt am Mittwoch nach Turin. Je näher man der Stadt, Heimat des Achtefinalgegners des SC Freiburg, kam, desto besser wurde die Stimmung. „Der Zug wurde immer roter und die Fangesänge lauter“, so der Oberweierer, der den Sportclub schon in der Vorrunde in Aserbaidschan unterstützt hatte.

Schon am Tag vor dem Spiel ist die Stimmung gut

Nun also Turin, wo die Reisegruppe am Mittwochmittag ankam. Alleine war man dort keineswegs, beim Erkunden der Stadt trafen Sutterer und seine Kumpels bereits einige Freiburg-Fans. „Die Atmosphäre in der Stadt war schon am Mittwoch grandios. Die Turiner haben auf jeden Fall gemerkt, dass wir in der Stadt sind“, erzählte der Ortenauer.

Nach einer Nacht in Italien war es dann soweit, der Tag des Spiels war gekommen. Bereits um 11 Uhr trafen sich die SC-Anhänger auf einem Platz in der Innenstadt, gemeinsam stimmten sich die überwiegend in weiß gekleideten Fans auf den Europapokal-Kracher am Abend ein. Die Stimmung bei angenehmen 20 Grad Außentemperatur und Sonnenschein? Bestens. „Alle waren gut drauf und heiß auf das unglaubliche Spiel“, so Sutterer.

Keine Komplikationen bei der Anreise ins Stadion

Er und die zahlreichen Fans – viele Südbadener waren auch ohne eigene Tickets nach Turin gefahren – wurden anschließend mit Shuttle-Bussen zum Stadion gefahren. Alles lief reibungslos, die Polizei eskortierte die Fans ohne Zwischenstopp zur Arena. „An der Stelle ein Lob an die italienische Polizei“, befand Sutterer.

Auch der Einlass lief ohne große Probleme, nach einer gründlichen Kontrolle war die Ortenauer Reisegruppe im Stadion. Dort begann dann die große SC-Party, die auch die TV-Zuschauer daheim am Bildschirm mitbekamen. „Der Support war einfach grandios. 90 Minuten hat der ganze Block Vollgas gegeben. So, dass wir heute alle mal wieder mal etwas heiser sind“, so der Oberweierer.

Turin-Reise eine der besten Auswärtsfahrten für den Fan

Für ihn steht fest: trotz der 0:1-Niederlage, die fürs Rückspiel noch alles offen lässt, haben sich die Reisestrapazen gelohnt. „Den SC bei Juventus zu sehen, war einfach ein Traum. Turin kommt auf jeden Fall zu meinen Top Drei der Auswärtsfahrten.“