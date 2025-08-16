Turbulentes Spiel im DFB-Pokal: Bahlinger SC nutzt gegen den 1. FC Heidenheim seine Chancen nicht

Im DFB-Pokal hält der Regionalligist gegen den 1. FC Heidenheim lange gut mit, verliert aber dennoch mit 0:5. Auch weil der Gegner im Gegensatz zum BSC effizient ist.
1. Runde DFB-Pokal: Bahlinger SC – 1. FC Heidenheim 0:5 (0:2). Was wäre, wenn? Diese Frage dürfte sich am Samstagnachmittag wohl so mancher gestellt haben. Was wäre, wenn Ibrahima Diakités Schuss in der fünften Minute nicht an die Latte, sondern ins Tor gegangen wäre? Oder der Nachschuss nicht auf der Linie geblockt worden wäre? Oder wenn Schiedsrichter Lukas Benen in der 20. Minute auf den Elfmeterpunkt gezeigt hätte? Und ja, was wäre passiert, wenn Holger Bux in der 56. Minute den Strafstoß zum 1:2-Anschluss verwandelt hätte?