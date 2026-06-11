Turbulenter Bundesparteitag: „Aus dem Hinterhalt“ – das sagt die FDP im Kreis Rottweil

Der FDP-Bundesparteitag hat vor allem wegen der Kampfabstimmung um den Vorsitz für Wirbel gesorgt. Wie bewertet der Rottweiler Kreisverband das Geschehene?

Hitzige Debatten um den politischen Kurs und die überraschende Kampfabstimmung zwischen Wolfgang Kubicki und Marie-Agnes Strack-Zimmermann prägten den FDP-Bundesparteitag. Wie werden die aktuellen Entwicklungen vom Kreisverband in Rottweil wahrgenommen? Daniel Karrais, Stellvertretender Kreisvorsitzender, war mit seinem Verbandskollegen Josef Rack vor Ort und gibt auf Nachfrage eine Einschätzung ab.

Die FDP musste mit dem Nicht-Erreichen der Fünf-Prozent-Hürde auf Bundes- und Landesebene eine harte Niederlage einstecken und kämpft sich nun mühsam zurück. Wie wirkt sich eine offene Auseinandersetzung wie die zwischen Kubicki und Strack-Zimmermann da auf die öffentliche Wahrnehmung der Partei aus? „Wettbewerb belebt das Geschäft“, meint Daniel Karrais, der vor der Wahl noch für die FDP im Landtag saß, dazu. „Es hat sich definitiv gezeigt, dass die FDP – anders, als der Bundeskanzler es behauptet – nicht tot ist, sondern quicklebendig.“

Vielzahl von Parteieintritten

Schon vor dem Parteitag habe man sowohl auf Kreisebene als auch auf höheren Ebenen eine Vielzahl an Parteieintritten zu verzeichnen und nur in sehr geringem Umfang Austritte. Nach dem Parteitag habe sich dieser Trend noch verstärkt. „Viele Menschen setzen auf ein Wiedererstarken der FDP und wollen daran mitwirken“, so Karrais' Eindruck.

„Guter Stil geht anders“

Zur Kampfabstimmung selbst hat er gemischte Gefühle. Zwar habe die völlig unerwartete Kandidator ein „gutes Stück Spannung in die als bereits ausgemacht geltende Wahl“ gebracht. „Allerdings hätte die Ankündigung der Kandidatur durchaus früher sein können. Die Wahl des Bundesvorsitzenden ist nichts für einen Überraschungsangriff aus dem Hinterhalt“, findet der stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende. Satzungsmäßig sei das alles zulässig, aber „guter Stil geht anders“.

„Finger in die Wunde legen“

Mit dem „sehr deutlichen“ Ergebnis für Wolfgang Kubicki setze die FDP auf eine „klare und pointierte Aussprache der eigenen Positionen, den Einsatz für Meinungsfreiheit und das Abschneiden alter Zöpfe im ausgeuferten Staat“, so der Kurs aus Karrais' Sicht. Im gesamten Bundesvorstand seien einige Nachwuchstalente dabei, die in den kommenden Monaten aufgebaut werden könnten.

Und welche Themen müssen nun aus Sicht des Kreisverbands bei der FDP stärker in den Mittelpunkt rücken? Sie müsse den Finger in die Wunde legen und weiter Reformvorschläge machen, die die verkrusteten Strukturen aufbrechen, meint Daniel Karrais dazu. „Alle wissen, dass es Reformen braucht, und die meisten wollen diese auch. Es kommt aber nichts zu Stande, weil der Bundesregierung und der neuen Landesregierung der Mut fehlt und irgendwelchen vermeintlichen Wählerklientelen hinterhergejagt wird.“

Das Vertrauen wiederherstellen

Die FDP brauche seiner Ansicht nach keine neuen Inhalte, sondern mehr Verständlichkeit, wie man diese umsetzen wolle – und was diese dem Bürger bringen. „Die FDP hat kein Inhaltsproblem, sondern nach der Ampel ein Glaubwürdigkeitsproblem. Das Vertrauen wiederherzustellen ist nicht einfach, aber möglich.“

Man habe nicht nur Kubicki und Strack-Zimmermann, sondern 75.000 Mitglieder, für die der Status Quo nicht genug sei und die Veränderung wollen. „Wer sich die aktuelle politische Lage anschaut, sieht, dass die FDP in den Parlamenten als Kraft fehlt, die erst fragt, wo das Geld herkommt, bevor man es ausgibt“, findet Karrais. Wer sich für Veränderung einsetzen wolle, der finde bei der FDP Gleichgesinnte.

Am 23. Juni wird ab 19.30 Uhr im Restaurant Tres in Oberndorf die Mitgliederversammlung des FDP-Kreisverbands stattfinden, zu der laut Ankündigung auch Interessierte willkommen sind. Dabei wird unter anderem über den Parteitag berichtet und zur künftigen Arbeit im Kreis- und Landesverband diskutiert.