Turbulenter Bundesparteitag: „Aus dem Hinterhalt“ – das sagt die FDP im Kreis Rottweil

Der FDP-Bundesparteitag hat vor allem wegen der Kampfabstimmung um den Vorsitz für Wirbel gesorgt. Wie bewertet der Rottweiler Kreisverband das Geschehene?
Hitzige Debatten um den politischen Kurs und die überraschende Kampfabstimmung zwischen Wolfgang Kubicki und Marie-Agnes Strack-Zimmermann prägten den FDP-Bundesparteitag. Wie werden die aktuellen Entwicklungen vom Kreisverband in Rottweil wahrgenommen? Daniel Karrais, Stellvertretender Kreisvorsitzender, war mit seinem Verbandskollegen Josef Rack vor Ort und gibt auf Nachfrage eine Einschätzung ab.