Generalprobenbesuch beim Nautle-Theater: „Heiße Nächte – kalte Füße“ verspricht einen vergnüglichen Theaterabend.
Generalprobe bedeutet Aufführung „im Echtlauf“, und dazu gehört das Spielen vor Publikum genauso wie die offizielle Begrüßung durch Nautle-Zunftmeister Michael Dietrich. „Auf der Bühne stehen unsere altbewährten Hasen“ stellte Dietrich vor etwa 30 Zuschauerinnen und Zuschauern, die extra zur Generalprobe in den Saal der St. Peter-und-Paul-Kirche nach Gauselfingen gekommen waren, fest. Sie erlebten eine Generalprobe mit einer munteren, gut aufeinander eingespielten und motivierten Theatertruppe, die mit ihrem neu einstudierten Stück einen lebendigen und vergnüglichen Theaterabend verspricht.