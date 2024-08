Tunnelsanierung Laufen: Erste Umleitungsrunde – was Autofahrer jetzt wissen müssen

1 Die Umleitungs- und Halteverbots-Schilder stehen bereits. Sie gelten ab dem kommenden Freitag, 16. August, um 7 Uhr. Foto: Martin Kistner

Die Halteverbotsschilder und die Streben für die Ampeln stehen bereits, aber in Aktion treten werden sie erst am kommenden Freitag, 16. August. An diesem Tag beginnt die erste Umleitungsrunde der Laufener Tunnel- und Straßenbrückensanierung.









Auf beiden Seiten der Höristraße in Lautlingen, der Dorfstraße in Margrethausen und der Margrethausener, Theordor-Heuss- und Zillhauser Straße in Pfeffingen stehen Verkehrsschilder Spalier, die ein absolutes und durchgängiges Halteverbot signalisieren – ein Zusatzschild „Ab 16.08. 7 h“ präzisiert den Imperativ. Am 16. August werden sich westlich von Laufen heimische Sportfischer daran machen, die Eyach leerzufischen, damit zu Beginn der darauffolgenden Woche die Arbeiten am Bachbett beginnen können.