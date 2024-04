1 Die Hoffnung auf eine Umleitung über Laufens Bahnübergang und durch die Steinstraße (hinten rechts) hat sich zerschlagen. Foto: Kistner

Den Laufenern steht, da der Tunnel saniert wird, eine mehrmonatige Umleitung des Durchgangsverkehrs durch die Balinger Straße vor Augen. Ihre letzte Hoffnung war, dass die Bahn doch noch eine zweite Umleitungstrecke durch die Steinstraße zulässt.









Wenn in alten Zeiten die Bundesstraße 463 aus irgendwelchen Gründen vollständig gesperrt war, dann gab es Möglichkeit, den Verkehr in Richtung Balingen durch die Balinger und den ostwärts in Richtung Lautlingen fließenden Verkehr parallel zur Bahnlinie durch die Steinstraße umzuleiten – über den Bahnübergang in der Tieringer Straße. Auf diese Option hatte Ortsvorsteher Peter Landenberger, der die mit einer Verbreiterung verbundene Umleitung des gesamten Durchgangsverkehrs durch die Balinger Straße unbedingt verhindern wollte, besondere Hoffnungen gesetzt. Doch wie sich bei einem Ortstermin mit der Deutschen Bahn herausgestellt hat, besteht sie nicht. Laut Angaben der Bahnvertreter wären die zur Sicherung des Bahnübergangs erforderlichen Maßnahmen so beschaffen, dass der Bahnübergang trotzdem die halbe Zeit geschlossen wäre. Nicht denkbar auf einer so dicht befahrenen Strecke.