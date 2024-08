Tunnelsanierung in Laufen

1 Halteverbotsschilder stehen – hier in Dürrwangen – schon bereit. Foto: Eyckeler

Die Tunnelsanierung in Laufen hat Auswirkungen auf die Ortschaften Dürrwangen, Stockenhausen und Zillhausen. Wir klären auf.









Bald ist es so weit: Am Freitag, 16. August, starten die Bauarbeiten an einer neuen Eyachbrücke der Bundesstraße 463, die westlich von Laufen errichtet wird, und die parallel zur Tunnelsanierung über die Bühne gehen werden.