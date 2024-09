Nach der Umleitung ist vor der Umleitung: Das RP in Tübingen informiert über den weiteren Verlauf der Tunnelarbeiten in Albstadt-Laufen.

Seit 19. August lässt das Regierungspräsidium Tübingen die Arbeiten zum Gewässerschutz für den Ersatzneubau der Brücke über die Eyach westlich von Albstadt-Laufen im Verlauf der B 463 durchführen.

Dazu wurden mehrere Stahlrohre mit einem Durchmesser von jeweils zwei Meter in die Gewässersohle der Eyach eingebracht und mit Schottermaterial überschüttet. „Gute Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, können diese Arbeiten am Mittwoch, 18. September, abgeschlossen werden“, informiert das Regierungspräsidium (RP) Tübingen.

Rückbau der derzeitigen Umleitung

In den darauffolgenden Tagen kann demnach die Sperrung der Fahrtrichtung Balingen und die damit verbundene Umleitungsführung über die Albstädter Ortsteile Lautlingen, Margrethausen und Pfeffingen sowie die Balinger Ortsteile Zillhausen, Stockenhausen und Dürrwangen aufgehoben werden. Die temporären Ampelanlagen und die teilweise geänderten Verkehrsführungen werden zurückgebaut.

Nach der europaweiten Ausschreibung der Bauleistungen für die Instandsetzung des Tunnels Albstadt-Laufen sind diese mit einer Auftragssumme in Höhe von rund 20,2 Millionen Euro vergeben. Das RP geht laut eigenen Aussagen derzeit „von einer Außerbetriebnahme des Tunnels in der zweiten Oktoberhälfte 2024 aus“.

RP will Öffentlichkeit laufend informieren

Vor der Sperrung des Tunnels finden noch Arbeiten auf der Umleitungsstrecke im Verlauf der Balinger Straße in der Ortsdurchfahrt von Laufen statt. Am Samstag, 21. September, wird ein Fußgängersteg auf Höhe der Kirche in der Ortsmitte von Albstadt-Laufen über die Balinger Straße aufgebaut.

In den sich anschließenden Tagen folgt die Einrichtung der Ampelanlagen an der Einmündung der Steinstraße in die B 463 (östlich von Albstadt-Laufen), an der Einmündung der Steinbergstraße in die Balinger Straße und auf Höhe der ehemaligen Volksbank.

Das Regierungspräsidium verspricht in der Mitteilung, die Öffentlichkeit über den Verlauf des Projekts und die Termine der Verkehrsumstellungen zu informieren.