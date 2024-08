1 Blechlawinen wälzten sich die vergangenen Tage durchs Städtle. Foto: Hoffmann

Viel Verkehr quälte sich in den vergangenen Tagen durchs Städtle. Schuld war die Tunnelsperrung.









In den beiden Schiltacher Straßentunneln durch Kirchberg und den Schlossberg musste die Leittechnik erneuert werden. Am Montag wurden die Arbeiten beendet, so dass sich die Schiltacher freuen, dass diese Bilder wieder der Vergangenheit angehören. Der Verkehr kann also wieder wie gehabt durch den Tunnel fließen.