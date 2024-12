Tunnel kreuzt Pläne: Weshalb die Fläche für den Landratsamt-Neubau kleiner ausfallen könnte

1 Das Offenburger Landratsamt ist in die Jahre gekommen. Foto: Merz

Der geplante Offenburger Tunnel macht den Plänen um einen neuen Landratsamt-Standort einen – kleinen – Strich durch die Rechnung. Durch eine Veränderungssperre ist die Fläche auf dem Grundstück in Bahnhofsnähe kleiner als bisher angenommen.









Eine Veränderungssperre auf dem „Güterbahnhof-Areal Nord 1“ – eine der zwei Optionen, die für den Standort des Landratsamt-Neubaus im Raum stehen – hat bei Landrat Thorsten Erny und der Stadt Offenburg in den vergangenen Tagen für Kopfzerbrechen gesorgt. Am Donnerstag vor einer Woche sei die besagte Sperre „aufgeploppt“, berichtete Erny bei dem Pressetermin am Montagnachmittag in den Räumen am bisherigen Standort in der Badstraße, bei dem er, Offenburgs Baubürgermeister Oliver Martini und Dezernentin Ulrike Karl über die aktuellen Entwicklungen zum „Standort Neubau Landratsamt“ informierten. Die Botschaft gleich zu Beginn: „Wir werden an den zwei Grundstücken weiterhin festhalten können“, so Erny.