Tunnel in Laufen: Am Montag wird er dicht gemacht

Am Montag wird er dicht gemacht

Tunnel in Laufen

1 Leer von Verkehr bleiben wird der Tunnel Laufen ab Montag, 14. Oktober. Dann beginnt die Sanierung. Foto: Martin Kistner

Das Bauwerk bleibt vom 14. Oktober an 16 Monate lang geschlossen – so lange dauert seine Sanierung. In den nächsten fünf Monaten rollt der gesamte Durchgangsverkehr auf der Bundesstraße 463 durch die Balinger Straße und die Ortsmitte.









Noch werden die Kanalschächte in der Balinger Straße in Laufen, die aufgrund der Straßenverbreiterung vom Fahrbahnrand in Richtung Mitte gerutscht sind, abgesichert, und die provisorische Fußgängerbrücke ist auch nicht ganz fertig – aber die Woche ist ja noch nicht zu Ende.