Tunnel gesperrt: Verletzte nach Frontalunfall in Weil am Rhein

Zu einer Frontalkollision im Tunnel der Zollfreie Straße kam es am Donnerstag. Eine lange Tunnelsperrung war die Folge.

Im Wiesentunnel der Zollfreien Straße (Bundesstraße 317) kam es gegen 11.45 Uhr zu einer Frontalkollision von zwei Autos. Eine 77-jährige Auto-Fahrerin befuhr die Zollfreie Straße von Weil am Rhein kommend in Richtung Lörrach, als sie im Wiesentunnel aus nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn kam. Dadurch kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden 63-jährigen Auto-Fahrer.

Nur leicht verletzt Der 63-jährige Fahrer sowie seine 63-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Die 77-Jährige machte keine Verletzungen geltend.

Sachschaden

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

Tunnel gesprerrt

Aufgrund der Straßenreinigung war der Tunnel bis gegen 16 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

Spezialfirma reinigt Straße

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr, die Straßenmeisterei und eine auf Fahrbahnreinigungen spezialisierte Firma im Einsatz.