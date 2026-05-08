Tunnel gesperrt: Verletzte nach Frontalunfall in Weil am Rhein

Zu einer Frontalkollision im Tunnel der Zollfreie Straße kam es am Donnerstag. Eine lange Tunnelsperrung war die Folge.
Im Wiesentunnel der Zollfreien Straße (Bundesstraße 317) kam es gegen 11.45 Uhr zu einer Frontalkollision von zwei Autos. Eine 77-jährige Auto-Fahrerin befuhr die Zollfreie Straße von Weil am Rhein kommend in Richtung Lörrach, als sie im Wiesentunnel aus nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn kam. Dadurch kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden 63-jährigen Auto-Fahrer.