Tuninger Wald im Wandel: Warum alte Bäume häufiger fallen

Auf dem ehemaligen Liapor-Gelände tut sich was. Das betrifft auch den Tuninger Forst. Das war eines der Themen der Waldinformationsfahrt des Gemeinderates.
Der Tonabbau läuft. Das ist eines der Geschäftsfelder des Ressourcendepots Haldenwald – einem Unternehmen der Geiger-Gruppe. Außerdem wird das Gelände vorbereitet für die Nutzung in den Bereichen Deponie und Recyclinghof. Dafür laufen die Vorbereitungen in Abstimmung mit Gemeinde und dem Forst. Einen Überblick gaben Revierleiter Matthias Berger und Matthias Schupp, stellvertretender Leiter des Kreisforstamtes, im Rahmen der Waldinformationsfahrt des Tuninger Gemeinderates.