Tuningen Zwölf Auswärtstermine im Kalender

Er zitierte die Zauberformel aus dem Haldenwald, flößte dem Geist den Zaubertrank ein und nach dem "Tännlegeist erwache" und dem Abstauben des Häses entstieg dieser der Liege, streckte sich und dann schallte das lautstarke "Tännle-Geister" durch den Raum. Bei der Narrentaufe wurden Svenja Böcher und ihre Kinder Zoe und Noel wie auch Enie Leber als neue Narren aufgenommen. Danach wurde im Hasen ausgiebig gefeiert und bereits am Sonntag ging es zur ersten Ausfahrt nach Peterzell. Insgesamt zwölf Besuche bei befreundeten Zünften stehen auf dem Programm, dabei sind Schwenningen, Dauchingen, Niedereschach und Lauffenburg. Der Schmotzige Donnerstag wird in Tuningen gefeiert, dort wird nach der Schülerbefreiung, Rathausstürmung und der Kinderfastnacht in der Festhalle der Narrenbaum aufgestellt.