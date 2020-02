Tuningen Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A 81

Ein 27-Jähriger war mit seinem Kleintransporter in Richtung Stuttgart unterwegs. An der Ausfahrt geriet er auf glatter Fahrbahn ins Schleudern. Laut Polizei war er für die Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs. Er prallte in den Seat Ibiza eines 29-jährigen. Der Seat wurde durch die Wucht des Aufpralls in das Bankett neben der Fahrbahn gestoßen. Der Seat-Fahrer ´ und sein 35-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.