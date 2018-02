Tuningen Wild-West-Stimmung in der Festhalle

Tuningen. 14 Zünfte aus der Umgebung wirkten zum Gelingen des Balls mit. Die Bittelsbronner Glockästupfer sorgten mit ihrer Guggenmusik für reichlich musikalische Fasnetmelodien auf der Bühne. Die Damen der Tännlegeister hatten für die Geisternacht noch einmal ihren flotten Westerntanz auf die Bühne gebracht. Das Publikum feuerte die Cowgirls dabei begeistert an.

Während man in den vergangenen Jahren im Außenbereich noch ein zusätzliches Barzelt angebaut hatte, verlegten die Veranstalter die komplette Veranstaltung in die Halle. "So ist alles deutlich kompakter und die Gäste drängen sich nicht nur im Außenbereich", begründete der Zunftmeister Sven Ittig die Neuerung.

Die Idee wurde perfekt umgesetzt. Auf der Tribüne hatte man zusätzlich eine Likörbar aufgebaut und die gesamte Längsseite der Halle war eine durchgehende Theke. Das passte auch hervorragend zum diesjährigen Motto "Wilder Westen", die lange Theke hatte den Charakter eines Wild-West-Salons.