Tuningen Wie der passende Beruf gefunden wird

Am nächsten Mittwoch kommt nun Teil zwei des Trainings, dann geht es darum, wie man das Vorstellungsgespräch am besten meistert. Auch hierzu gab es bereits im Vorfeld nützliche Tipps, sei es dass das Handy ausgeschaltet ist oder man die passende Kleidung trägt. Die persönlichen Stärken und Talente wie auch die Persönlichkeit eines jeden Einzelnen sind wichtig. Jetzt gilt es, sich Gedanken zu machen, was man am besten im Berufsleben umsetzen kann. Dementsprechend sei die Wahl auch zu treffen.

Pamela Maier ist eine Tuningerin, umso mehr freut es sie, dass sie ihr Wissen aus dem Bachelor in Bildungswissenschaft und vier Jahre Berufserfahrung in der Berufsberatung nun auch in ihrem Heimatort vermitteln kann. Die Jugendlichen nehmen das Angebot dankend an und freuen sich auch schon auf den zweiten Teil.

Der größte Erfolg für Pamela Maier ist die Rückmeldung, wenn die Jugendlichen dann tatsächlich auch einen Ausbildungsplatz gefunden haben und sie zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen konnte.

"Wichtig ist, dass ihr Freude in euerem neuen Beruf habt", gibt sie den Jugendlichen weiter. "Sei es im Handwerk, in technischen Berufen oder im Verwaltungsbereich – überall ergeben sich derzeit gute Chancen für euch", vermittelt sie eine positive Stimmung.