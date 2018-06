Tuningen Wandertage am Wochenende

Tuningen. Die Wanderfreunde Baar Tuningen sind am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Juni, bei den IVV-Wandertagen in Wolfschlugen bei Nürtingen zu Gast. An beiden Tagen kann von 7 bis 13 Uhr an der Sporthalle, Jahnstraße 1 in Wolfschlugen, auf die fünf, elf und 20 Kilometer langen Strecken gestartet werden.