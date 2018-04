Tuningen Wanderer unterwegs

Am Samstag und Sonntag, 5.und 6. Mai, finden Wandertage in Vogt, dem Tor zum Allgäu statt. Angeboten werden an diesen Wandertagen Touren über fünf, zehn und 20 Kilometer. Gestartet wird von der Sirgensteinhalle, Schützenweg 6 in Vogt. Startzeiten sind am Samstag von 10 bis 13 Uhr sowie am Sonntag von 7 bis 13 Uhr. Beide Veranstaltungen werden für das Internationale Volkssportzeichen gewertet.

Am Donnerstag, 10. Mai, findet eine weitere geführte Tageswanderung in Oberkirch im Renchtal statt. Nach dem Motto "Blick über die Stadt des Weines" kann über zehn Kilometer Streckenlänge mit herrlichen Aussichten ins Rhein- beziehungsweise Renchtal gewandert werden. Treffpunkt ist am Bahnhof Oberkirch, Bahnhofstraße 2. Zu dieser Wanderung wurden die Tuninger Wanderfreunde vom Wanderverein Reichenbach/Gengenbach eingeladen. Auch hier sind Gäste willkommen.