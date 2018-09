Tuningen Vier Tage lang beste Unterhaltung

Tuningen. Der Sportverein hat sich seit Jahren auf die Fahne geschrieben, einmal im Jahr alle Mannschaften zu präsentieren und eine Vielzahl der Besucher nutzten das Angebot. Am Donnerstag wurde das Festgeschehen mit dem Pokalspiel der Aktiven gegen die Mannschaft aus Tuttlingen eröffnet. Am Freitagabend ging es bis in die späten Abendstunden sportlich in Form des Tuninger Straßenturnier hoch her. Fünf Mannschaften aus den verschiedenen Bezirken traten gegeneinander an, im packenden Endspiel sicherte sich das Team "Dorfmitte" den Siegertitel.

Derweil lockte im Festzelt das Handwerkervesper mit dem großen Wurstsalatbuffet. Am Samstagnachmittag fand auf dem Boulegelände das Tuninger Bouleturnier statt und auf den beiden Sportplätzen sowie dem Kunstrasenplatz hatten die Jugendmannschaften ihre Spiele auszutragen.

Am Abend lockte als Höhepunkt des Festprogramms die SWR-4-Schlagerparty in der Festhalle. DJ Andreas Haaß legte eine bunte Mischung bekannte Schlager auf, die ersten tanzfreudigen Gäste schwangen dann auch gleich das Tanzbein. Danach jedoch kam die Band "Sahnemixx" mit Hubert Scherhag als Leadsänger der Udo Jürgens Coverband. In ihren schneeweißen Anzügen, dem weißen Flügel auf der Bühne und einer guten Mischung der bekanntesten und legendären Melodien, gab die Band auch gleich Vollgas. "Aber bitte mit Sahne", "Griechischer Wein" oder "Mit Deinem Lächeln", diese und viele weiteren Traditionstitel lieferte die Band in einer tollen Bühnenschau.