Den Service der Tuninger Jungmusikanten, die ausgedienten Christbäume abzuholen und zu entsorgen nehmen immer mehr Haushalte an. So kamen am Samstag wieder jede Menge Bäume zusammen. Mit zwei Fahrzeugen machten sich die Helfer auf die Strecke und klapperten alle Straßen ab. Mal den kleinen Ein-Meter Baum bis zum großen Christbaum aus der evangelischen Kirche, alles wanderte auf den Hänger, um diesen dann beim Recyclinghof anzuliefern. Die Jugendlichen waren mit Eifer bei der Sache und freuten sich, dass so ein stolzes Sammelergebnis in die Jugendkasse kam. Am einen oder anderen Christbaum war zusätzlich noch etwas Süßes angebracht. Rund 150 Bäume kamen zusammen. Dass solch eine Aktion Hunger macht, ist selbstredend, und so wurden alle eifrigen Sammler noch ins Probelokal eingeladen. Dort hatte Hertha ­Bieberstein Saitenwürste und heißen Punsch vorbereitet. Foto: Bieberstein