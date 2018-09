Tuningen Stadtwerke und Trossinger Bähnle blicken auf 120 Jahre zurück

"Mit dabei ist natürlich auch das Trossinger Bähnle", so Stefan Ade, Vorsitzender des Freundeskreises Trossinger Eisenbahn. "Das Bähnle hat ja den Grundstein für die heutigen Stadtwerke gelegt." An diesem Tag ist das Eisenbahnmuseum von 10 bis etwa 19 Uhr geöffnet. "Mit dem 120 Jahre alten Museumszug werden wir insgesamt sechs Mal zwischen den beiden Trossinger Bahnhöfen hin- und herfahren", so Ade. Die Abfahrten in Trossingen Stadt sind um 10.13 Uhr, 12.13 Uhr und dann stündlich bis 16.13 Uhr. Wegen des Festes der Stadtwerke wird es im Museum an diesem Tag nichts zu Essen oder Trinken geben, so Ade.

Das Trossinger Bähnle – die Museumsbahn, um die sich der Freundeskreis heute kümmert – ist bekanntlich die "älteste, noch betriebsbereite elektrische Eisenbahn der Welt", wie Besuchern der Stadt immer wieder stolz berichtet wird.

Die Trossinger Harmonikaindustrie – und damit auch der Ort selbst – verdanken ihren Aufstieg vor allem dem Export von Mundharmonikas, vor allem in die USA. Daher war es ein Segen für die "Bläslesmacher" als 1869 die staatliche Eisenbahnstrecke von Rottweil nach Villingen eröffnet wurde. Mit einem Bahnhof Trossingen! Allerdings lag der natürlich direkt an der genannten Strecke, in der Nähe von Deißlingen, "so weit vom Pfarrdorf Trossingen weg, dass man nicht einmal seinen Kirchturm sehen kann", wie die Eisenbahnfreunde sagen.

Werkzeuge, Rohstoffe, Holz, Kohlen und Papier mussten mühsam mit Pferdefuhrwerken vier Kilometer weit vom Bahnhof ins Dorf und die fertigen Mundharmonikas ebenso von Trossingen zum Bahnhof gekarrt werden.

Ein kühner Plan

Die Fabrikanten, die bereits 1865 einen Gewerbeverein gegründet hatte, 1881 ein Telegrafenamt nach Trossingen geholt hatten und 1892 sogar das Telefon, nahmen die Situation erneut in die eigene Hand: Der Gewerbeverein schlägt den Bau einer Verbindungsbahn vom Ort zum staatlichen Bahnhof vor – die Geburtsstunde der Trossinger Eisenbahn. Am 6. November 1893 stimmt auch der Gemeinderat dem kühnen Projekt zu.

Ein anwesender Experte aus Stuttgart empfiehlt wegen der starken Steigung im Steppach eine moderne, elektrische Eisenbahn zu bauen, statt der damals üblichen Dampfzüge.

"Zum damaligen Zeitpunkt gibt es in Trossingen keine Elektrizität", stellt der Freundeskreis auf seiner Homepage fest, " – die mutige und weitsichtige Entscheidung wird bei Kerzenlicht getroffen!"

Kaum ist die Baugenehmigung der Württembergischen Staatsregierung da, wird am 10. September 1897 eine "Aktiengesellschaft Elektrizitätswerk und Verbindungsbahn Trossingen" gegründet: 15 risikobereite Aktionäre bringen 420 000 Mark zusammen. Schon im Oktober 1897 sind Ortsbahnhof und E-Werk im Rohbau fertig, die meisten Gleise liegen bereits. So entstehen Stadtwerke und "Bähnle" parallel und als Zwillingsgeschwister.

Da zu diesem Zeitpunkt die Fahrleitung noch nicht in Betrieb ist, werden am 25. November 1898 die beiden neuen Triebwagen sowie der Beiwagen durch die Mitglieder der Feuerwehr und Schüler der Oberschule vom Staatsbahnhof zum Ortsbahnhof gezogen.

Die beiden identischen Triebwagen wurden von MAN und AEG gebaut, hatten je acht Sitzplätze 2. Klasse und 20 Sitzplätze 3. Klasse. Zwei Motoren je Triebwagen leisten zusammen 100 Kilowatt und können 30 Tonnen bei der Bergfahrt sowie 80 Tonnen bei der Talfahrt als Anhängelast befördern.

Während der T 2 1961 verschrottet wurde, ist der Triebwagen T 1 noch heute im vom Freundeskreis betriebenen Museum der Trossinger Eisenbahn zu bewundern, ebenso wie der Beiwagen B2, die Kleinlock "Lina" und weitere Fahrzeuge.

Und die erhalten gebliebenen Fahrzeuge von 1898 sind noch betriebsbereit und werden bei Sonderfahrten wie am heutigen Samstag und bei regelmäßigen "Mondscheinfahrten" noch genutzt und so auf Trab gehalten.

Die Trossinger Eisenbahn eröffnete am 14. Dezember 1898 mit einem zweitägigen Fest ihren Betrieb.