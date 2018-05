Tuningen Springreiten lernen

Tuningen. Auf der Reitanlage Thurihof in Tuningen finden in den Pfingstferien wieder mehrere Lehrgänge statt. In der ersten Ferienwoche führte dort Ulrike Rönnefarth zwei dreitägige Springlehrgänge durch. Eine Gruppe von vier jungen Reiterinnen wurde von ihrer Trainerin in die Grundlagen des Springreitens eingeführt.