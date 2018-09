Tuningen Spieler schießen auf die kleine "Sau"

Tuningen. Bei strahlendem Spätsommerwetter waren jede Menge spannede Spiele zu beobachten. Das Organisationsteam um Franz-Albert Höfler und Hanno Groh war überrascht über die hohen Teilnehmerzahl. Aus Tuningen, aber auch aus vielen Umlandgemeinden hatten sich Teilnehmer angemeldet, und so waren elf Spielfelder notwendig, um das Turnier über die Bühne zu bringen.

Auf dem Bouleplatz standen vier Plätze zur Verfügung, die weiteren Spielfelder wurden auf die Sportanlage entlang des Fußballplatzes verlegt. Gespielt wurde in vier Runden, und die Paarungen wurden jedes mal neu ausgelost. Nachdem die Startmannschaft die kleine Zielkugel oder unter den Boulern die "Sau" gelegt hatte, hieß es, die Boulekugel in beste Lage zu bringen und am Schluss auch die meisten Kugeln so nahe wie möglich an die Sau zu legen. Aber so manch gut gelegte Kugel wurde durch den "Schießer" ins Abseits befördert. Wer zuerst 13 Punkte erreicht hatte, ging als Sieger vom Platz und bekam die Differenz zur Verlierermannschaft auf sein Punktekonto.

Zwischen den einzelnen Spielrunden gönnte man sich dann auch gerne mal ein Gläschen Pastis oder nutzte das Getränke- und Speisenangebot des Sportvereins. Nach den vier Runden hatten fünf Spieler alle Spiele gewonnen. Mit Michael Henschel, Andreas Lägler, Egon Gradert und Jürgen Harwadt zogen die besten vier Spieler in das Finale. Da zeigten sich die Könner von ihrer besten Seite, mit 13:9 gingen dann Michael Henschel und Jürgen Harwadt als Sieger vom Platz. Die meisten Punkte hatte Michael Henschel auf seinem Konto, er durfte dann auch den Tuninger Wanderpokal mit nach Hause nehmen.