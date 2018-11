Tuningen Schulerweiterungsplan vorgestellt

Wenn alles planmäßig läuft, so Broghammer, wird der Erweiterungsbau im Januar 2020 bezugsfertig sein. Die Planung sei realstisch, jedoch sei der Ablaufplan ohne wesentliche Puffer erstellt. Trotz allgemeinem Anstieg der Baukosten sieht er den bisher gesetzten Kostenrahmen nicht in Gefahr. Aufgrund der Größenordnung und Aufteilung der Gewerke könne man eine beschränkte Ausschreibung vornehmen und so auch möglichst die lokalen Handwerksbetriebe berücksichtigen.