Tuningen Schüler vertiefen die Freundschaft

Während die Jugendlichen in den vergangenen Tagen am Unterricht der Realschule teilgenommen und Ausflüge nach Freiburg und Stuttgart unternommen haben, stand ein deutsch-französischer Abend für die Schüler in der Realschule an. Dann können sie ihre neuen Freundschaften feiern und bei dem ein oder anderen hält diese vielleicht ein Leben lang.