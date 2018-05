Tuningen Scheune soll bald abgerissen werden

Tuningen. Dort hatte die Gruppe dann mit erheblichem Arbeitseinsatz eine Winterspielfläche eingerichtet. Lampen wurden installiert und die Wände mit Folien abgehängt. Im Boden wurden etliche Tonnen Schotter und Splitt verbaut. Im Winter war es in der Scheune zwar oftmals bitterkalt, doch das störte die Bouler wenig. Ein kleiner Gasofen sorgte für etwas Wärme. Dieser wurde insbesondere genutzt, um die Kugeln warm zu halten. "Die Hauptsache jedoch: Es war trocken, und wir konnten ungestört zwei mal in der Woche spielen" erklärt Franz-Albert Höfler.

Jetzt ist Schluss mit der Winterfläche, denn bei der Gemeinde hofft man, nun die Abrissgenehmigung zu bekommen, um dort das Ärtztehaus und im Garten die Wohnanlage zu bauen. Man habe zwar noch keinen definitiven Termin, die Bouler gehen jedoch davon aus, dass es nun definitiv zum Abriss kommen wird. So sorgte man mit einem Arbeitseinsatz für einen Rückbau in der Scheune. "Wir hatten eine tolle Zeit in der Scheune und sind der Gemeinde dankbar, dass wir diese über zehn Jahre nutzen konnten." Traditionell waren auch die Schneemannturniere vor Silvester, bei denen um den Schneemannpokal gespielt wurde.

Jetzt ist ohnehin die Sommersaison angesagt, am Sportplatz haben die Boule-Freunde ein ideales Trainingsgelände geschaffen. An lauen Dienstagabenden wie auch am Samstagnachmittag werden dort die Spiele ausgetragen. Zwischen zehn und 15 Spieler sind immer da, an warmen Tagen steigt die Anzahl auch mal an. Da die Boulefreunde kein Verein sind, gibt es auch keine Aufnahmeregularien. Neue Spieler oder Gäste sind jederzeit willkommen.