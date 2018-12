Tuningen Roland Lange übernimmt den Taktstock

Tuningen (bt). Lediglich knapp zwei Jahre war Matthias Hoppmann Dirigent beim Musikverein, Ende November schied er aus. Als Nachfolger des langjährigen Dirigenten Johannes Baumann wollte man in Tuningen mit Hoppmann frischen Wind in das Mittelstufenorchester bringen, doch die Harmonie zwischen den Musikanten und dem Dirigenten habe nach einigen Monaten nicht mehr gestimmt, berichten die Verantwortlichen des Vereins. Die Probenmoral und die Stimmung nahmen merklich ab. Dies spürte auch Hoppmann, und so orientierte er sich nach einem anderweitigen Engagement um. Ende September reichte er seine Kündigung ein, so dass sein Vertrag Ende November auslief.

Mit Hilfe des Kreisverbandsdirigenten des Musikverbands Rottweil/Tuttlingen, Ralf Vosseler, kam die Verbindung zu Roland Lange zustande.

Dieser erklärte sich spontan dazu bereit, zumindest in der Zeit der Dirigentensuche das Orchester zu führen, zumal hier auch drei Auftritte auf dem Programm standen. Aus dieser Situation heraus gab es dann auch ein offizielles Probedirigat, welches sowohl für das Orchester als auch für den Dirigenten sehr erfolgreich verliefen. "Die Situation derzeit einen guten Dirigenten zu finden ist ohnehin sehr schwierig und so haben wir uns gerne für Roland Lange entschieden", so Siegfried Gruhler, stellvertretender Vorsitzender des Musikvereins. Der Brigachtaler Vollblutmusiker ist in der Region kein Unbekannter. So hatte er 17 Jahre lang den Musikverein Sunthausen sowie auch zwei Jahre die Nachbarn aus Hochemmingen geführt. In der Zwischenzeit hat er sich an der Musikakademie in Trossingen nochmals weitergebildet und geht engagiert an seine neue Aufgabe.