Tuningen Rathaus-Crew muss komplett in Quarantäne

Tuningen. "Aufgrund eines Kontaktes zu einer infizierten Person müssen sich alle Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Tuningen ab sofort in die Quarantäne begeben", teilte Bürgermeister Ralph Pahlow am Montagnachmittag mit. Das hat zur Folge, dass das Tuninger Rathaus bereits am heutigen Dienstag, 22. Dezember, nicht mehr zu den gewohnten Zeiten öffnen kann. Die Verwaltung bleibt am Mittwoch, 23. Dezember, und an Heiligabend ebenfalls geschlossen. Eine Öffnung ist erst wieder am Montag, 28. Dezember, möglich. Ebenso kommt aus dem gleichen Grund zur Schließung des Familienzentrums. Die noch für den 22. Dezember vorgesehene Notbetreuung kann somit in allen Altersgruppen nicht stattfinden. Ab dem 7. Januar wird die Notbetreuung voraussichtlich wieder angeboten.