Tuningen Ralf Pahlow mit 91 Prozent zum Bürgermeister gewählt

Ralf Pahlow besetzt ab dem 1. Mai den Bürgermeisterstuhl im Tuninger Rathaus und tritt damit die Nachfolge von Jürgen Roth an, der im Oktober zum Oberbürgermeister Villingen-Schwenningens gewählt worden war. So überzeugend sein Vorgänger Pahlow auch zum Wahlsieg am Sonntag beglückwünschte, ein klitzekleines Bisschen Wehmut schwang trotzdem mit, gab Roth im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten zu: "Mir gehen gerade all die Projekte in Tuningen durch den Kopf", schilderte er und formulierte seine Wünsche für Pahlow: "Ich wünsche ihm einen verständnisvollen, motivierten Gemeinderat, eine kompetente Verwaltung hat er, ein gutes Händchen, viel Freude im Amt, viel Kraft – und natürlich Spaß!" Dass Letzterer in Tuningen nicht zu kurz komme, ist für Jürgen Roth klar, "weil es eine der tollsten Gemeinden ist, die ich kenne – immer noch!", sagt der Oberbürgermeister des benachbarten Oberzentrums mit Überzeugung. Als dieser, aber auch als Pahlows Vorgänger im Amt und stellvertretend für die Bürgermeister der Region beglückwünschte Jürgen Roth das Ehepaar Pahlow zum Wahlsieg.

Nervosität über "den Tag mehr geworden"

Vor dem "Ochsen" waren schon früh am Abend Stehtische und eine kleine Sektbar aufgebaut. Der Musikverein hatte Position bezogen und wartete auf den künftigen ersten Tuninger. Und auch viele Bürgermeister der Region waren persönlich gekommen,um Pahlow ihre besten Wünsche mit ins Amt zu geben – und Brigachtals Bürgermeister Michael Schmitt freute sich stellvertretend für den Sechser-Club: "Wir sind wieder komplett!"