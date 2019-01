Tuningen Ralf Pahlow kandidiert in Tuningen

Tuningen/Bad Dürrheim. Der 50-Jährige, wohnhaft im Bad Dürrheimer Ortsteil Hochemmingen und aufgewachsen in Tuningen, ist Mitglied im Vorstandsgremium des CDU-Ortsverbands Bad Dürr­heim-Tuningen, arbeitet beim Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises als Amtsleiter Straßenverkehrsamt und sitzt darüberhinaus für die CDU im Gemeinderat von Bad Dürrheim. Er und seine seine Frau Gabi engagieren sich zudem auch im Deutsch-Italienischen Freundeskreis der Kurstadt und sind Eltern von drei Kindern.

In seiner Pressemitteilung ließ er wissen: "Ich trete als unabhängiger Kandidat für das Bürgermeisteramt in Tuningen an, weil es wichtig und richtig ist, Kommunalpolitik, Verwaltungshandeln und kommunale Projekte sachorientiert zum Wohl der Gemeinde und aller Bürger unabhängig von Parteiprogrammen zu gestalten und umzusetzen. Meine politische Heimat ist die CDU, für deren Liste ich derzeit Mitglied im Gemeinderat der Stadt Bad Dürrheim bin." Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten fügt er jedoch hinzu: Kommunalpolitik passe nicht immer zur großen Parteiplolitik, so auch bei der CDU. Seine Beweggründe, für das Tuninger Bürgermeisteramt kandidieren zu wollen ist eine persönliche, keine die der Ortsverband getroffen habe. Er habe sich das schon nach der Wahl von Jürgen Roth zum Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen überlegt und sich letztendlich zu diesem Schritt auch entschlossen.

Pahlow will umgehend nach der Ausschreibung am 18. Januar seine Bewerbungsunterlagen einreichen. Dies ist auch sein nächster wichtiger Schritt, wie er im persönlichen Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten erzählte. Zudem will er bis zum 18. Januar an einem Wahlprogramm für die Gemeinde feilen und mit möglichst vielen Tuningern ins Gespräch kommen. Aufgrund seines Engagement im Gemeinderat versichert er, dass er es spannend findet eine Gemeinde mitzugestalten. Tuningen ist für ihn eine Gemeinde mit Potenzial und vielen Möglichkeiten.