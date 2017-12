Tuningen Räte zeigen sich schockiert

Somit habe man im Schnitt dieser zwei Jahre unterm Strich ein leichtes Plus. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und haben den Wald im Griff, lediglich die Preise am Holzmarkt, wie auch nicht einplanbare Ereignisse haben wir nicht in der Hand."

Kritisch für den Wald war der trockene Sommer in diesem Jahr. Die Bürger sollten sich nicht wundern, wenn in nächster Zeit einige vermeintlich gesunde Bäume gefällt werden, aber die Trockenheit und der Borkenkäfer haben so manchem Baum erheblich zugesetzt. Man müsse die Bäume fällen, so lange noch etwas Grün an den Ästen ist, um zumindest einen guten Preis zu bekommen.

Ärgerlich für den Förster sind die Kosten für die Entsorgung von Müll im Wald. Es vergehe kaum eine Woche, in der man nicht mit Aufräumarbeiten und der Entsorgung beschäftigt sei. Bauschutt, Badewannen, Fliesen, Möbel und sonstiger Unrat finde sich immer wieder im Wald. Er habe zwar die Jagdpächter gebeten, ein Auge auf solche Übeltäter zu werfen, allerdings sei es äußerst schwierig diese auf frischer Tat zu ertappen.

Eine Veränderung wird es nächstes Jahr in Sachen Jagdpacht geben. Das Tuninger Revier ist in zwei Hälften aufgeteilt, das Gebiet "Nord" zwischen der Bundesstraße 523 und Schura wird ab 1. April neu verpachtet.

Der bisherige Pächter gibt das Revier ab. "Das wird eine sportliche Aufgabe im nächsten viertel Jahr einen geeigneten Nachfolger zu finden, man ist jedoch zuversichtlich, dass sich Interessenten melden.