"Wir haben mit dem Land einen Fahrplan entwickelt, wie die Züge aneinander vorbeifahren können", sagt Michael Guse, Wirtschaftsdezernent des Landkreises Tuttlingen, auf Nachfrage unserer Zeitung. In der ersten Sitzungsrunde nach der Sommerpause soll ein entsprechendes Gutachten im Kreistag vorgestellt werden. Wie die Züge im Detail fahren sollen, will Guse noch nicht sagen. Die Abstimmung mit dem Landesverkehrsministerium laufe.

Die Option, dass Fahrgäste in Fridingen umsteigen müssen – von der Regionalbahn in den Ringzug – ist vom Tisch. Voraussichtlich werde der Ringzug der Regionalbahn an einigen Stellen ausweichen, um einen stündlichen Takt zu garantieren. Ob für die Umstellung Umbauten notwendig sind, ist bislang nicht klar.