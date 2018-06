Tuningen Neuer Steinbelag für den Friedhof

Tuningen. Es zeigt sich, dass der Steinbelag am Friedhof nicht für Winterregionen geeignet ist. Insbesondere das Salz im Winter, verbunden mit Frost, greift die Steine an und zersetzt sie. Teils ist es zu gefährlich für die Besucher, so wird dieser Belag nun neuen Betonplatten weichen.

Vor Ort erläuterte Bauhofleiter Bernd Mattes die Schäden und hatte etliche Muster dabei. Die Treppe vor dem Neubau ist noch nicht angegriffen, diese bleibt erhalten. Dagegen werden die Platten vor dem Neubau ausgetauscht. Im Seitenbereich der alten Halle wird man diese belassen oder mit den noch ganzen Steinen austauschen. In diesem Zusammenhang wird auch der Sockel an den Wänden wieder hergerichtet, auch da haben sich Frost und Wasserschäden entwickelt.

Im Haushalt wurden für die Arbeiten bereits 32 000 Euro eingestellt, mit dieser Summe werde man vermutlich auch gut auskommen, erklärte Bürgermeister Jürgen Roth. Die ­Verwaltung wurde mit der Vergabe beauftragt.