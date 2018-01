Tuningen Neuer Radweg ist ein Schnäppchen

Dass der Weg eine sinnvolle Investition war, bestätigte sich, denn die Frequenz auf dem Verbindungsweg Richtung Bad Dürrheim ist hoch.

Bereits jetzt sind die ersten Radler unterwegs und so hat man diese sicher von der Straße bekommen.

Um die Sicherheit sowohl für den auf dem Rad- und Fußweg wie auch auf der Straße befindlichen Personen zu erhöhen, wurden nun am Waldstück entlang der Straße zahlreiche Bäume gefällt. "Es schmerzt zwar schon in einen eigentlich gesunden Waldbestand einzugreifen", sagte Förster Matthias Berger, aber das Risiko sei zu hoch und so wurden nun zahlreiche Eschen im Randbereich gefällt.