Tuningen. Spaichingen/Rottweil. Die Rottweiler Leistungen werden nicht verlagert, weitere Angebotskürzungen im Agrarbereich sind nicht ausgeschlossen, so das Unternehmen. Warum die Standorte schließen mussten, was mit den Angestellten passiert und wie BayWa die Zukunft in der Region plant: Es gibt einen Unterschied zwischen den BayWa Bau- und Gartenmärkten und den Agrarstandorten der BayWa AG: Die Bau- und Gartenmärkte von BayWa, wie jener in Rottweil, wurden 2012 aus der AG ausgegliedert. Die operative Führung der Märkte liegt bei der Hellweg GmbH in Dortmund. Während also Hellwegs Baumarkt schließt, bleiben Düngerverkauf und das technische Zentrum, gleich neben dem Baumarkt in der Schramberger Straße in Rottweil, erst mal erhalten. Auch der ehemalige Standort Spaichingen, der in Tuningen und Oberndorf gehören zur BayWa AG.

Ungewisse Zukunft in Rottweil

Hellweg betreibt noch 14 BayWa-Baumärkte in Baden-Württemberg mit 350 Mitarbeitern; neben Rottweil schließt in diesem Jahr ein weiterer Laden in Aidlingen in der Nähe von Böblingen. Als Gründe für die Schließung beider Standorte nennt das Unternehmen die Wettbewerbsentwicklung und das veränderte Käuferverhalten.